شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تتكفل بمصروفات طالب من ذوي الإعاقة وتوفر دراجة خاصة لعودته للمدرسة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح أحمد صابر المستشار الإعلامي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بأنه بشأن الشكوى المتداولة على مواقع التواصل الإجتماعي، والخاصة بالطالب الذي يعاني من إعاقة حركية بإدارة أبوتشت التعليمية محافظة قنا، والتي مضمونها أن الطالب ترك دراسته لعدم استطاعته دفع المصروفات المدرسية، ورفض الإدارة التعليمية إعفائه من مبلغ المصروفات، واحتياجه أيضا إلى دراجة أتوماتيك خاصة بالمعاقين.

فقد أكد الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشؤون المعلمين، أنه صدرت توجيهات مباشرة من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالتحقيق في تلك الواقعة وتكليف مديرية التربية والتعليم بقنا بسداد الرسوم الدراسية الخاصة بالطالب، وهذا ما تم بالفعل وجاري التنسيق مع الشؤون الإجتماعية لشراء الجهاز المتفق مع حالته، حسب الشهادة الصحية.