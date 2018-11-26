شكرا لقرائتكم خبر عن منشقو «الوفد» يهددون بـ«الحجر السياسي».. و«أبوشقة»: ليس لديهم صفة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تزايدت حدة الصراع داخل حزب الوفد بين رئيس الحزب والهيئة العليا الجديدة وأعضاء الهيئة العليا السابقة التى خسرت فى الانتخابات الأخيرة، حيث أعلن المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، رفضه إجراء حوار مع المفصولين الستة من الحزب، بداعى أنه لم يعد لهم أية صفة حزبية داخل الوفد.

وأضاف «أبوشقة»، فى بيان، أمس الأول، أن قرارات الفصل جاءت بموافقة أعضاء الهيئة العليا الجديدة، وبالتالى لم يعد لهم أية صفة حزبية أو صلة رسمية بحزب الوفد من قريب أو بعيد، مؤكداً أنه تم غلق باب الحوار معهم نتيجة لما فعلوه وما ارتكبوه بالخروج عن الثوابت الوفدية.

وفى المقابل، واصلت مجموعة الـ26 الرافضين لنتيجة انتخابات الهيئة العليا التى أقيمت 9 نوفمبر الجارى تحركاتهم القانونية للطعن على نتيجة الانتخابات فى محكمة القضاء الإدارى.

وقال المهندس ياسر قورة، عضو الهيئة العليا السابق، إن المجموعة قررت التقدم بدعاوى قضائية أمام القضاء الإدارى نهاية الأسبوع الجارى، كما كلفت مكتب استشارات قانونية لإعداد مشروعى قوانين الأول خاص بمنع الجمع بين رئاسة الأحزاب السياسية ورئاسة أو وكالة أى لجنة نوعية فى البرلمان، والثانى خاص بالحجر السياسى على كل من يزاول العمل القيادى السياسى فى حالة الإضرار بالحياة السياسية والحزبية فى مصر.

وشدد على أن مشروعى القوانين وافقت على طرحهم الهيئة العليا الأصلية فى اجتماعها قبل يومين، لافتا إلى أن المشروع الأول الخاص بالحجر السياسى على شخص يمارس خصومة واضحة للدستور وتهديدا وخطرا على الأمن القومى ويتعامل عكس المتعارف عليه لابد أن يمنع من مزاولة نشاطه كقيادى داخل المؤسسات الحزبية- بحسب قوله، والمشروع الثانى يرفض أن يجمع رئيس الحزب بين منصبه وبين رئاسة أو وكالة اللجان النوعية داخل مجلس النواب، لافتا إلى أن ملامح المشروعين سيعرضان على الهيئة العليا تمهيدا لعرضة فى البرلمان من خلال أحد النواب.

ولفت قورة إلى أن أى حوار داخل الحزب مع رئيسه لابد أن يكون فى حضور اللجنة الاستشارية بحضور عمرو موسى وأن يكون الحوار على أساس بطلان الانتخابات من أساسها وليس مجرد عملية إعادة فرز للأصوات. وفى المقابل، قال طارق التهامى، السكرتير العام المساعد وعضو الهيئة العليا إن من حق أى نائب أن يتقدم بمشروع قانون فى أى وقت والمسألة بيد البرلمان.

وأضاف «التهامى»: «المسألة لا تحتاج حديثا لا يتناسب مع جلالة العمل السياسى، لكن أسلوب المكايدة يكشف عن شخصيات من طرحوها».