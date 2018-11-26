شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة أسوان: إطلاق اسم مجدي يعقوب على المدخل الشمالي للمدينة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد المجلس التنفيذي للوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، برئاسة العميد عبدالله المليجي، رئيس الوحدة المحلية، اجتماعا للمجلس لإصدار عدد من القرارات والتوصيات.

وبحسب بيان، قرر المجلس إطلاق اسم الدكتور مجدي يعقوب، على ميدان المدخل الشمالي لمدينة أسوان، وتقنين أوضاع مركبات التوك توك، من خلال تحديد خطوط سير لها بالشوارع وضبط المخالفين.

وأوصى المجلس، بتحديد خط سير لسيارات الأجرة والميكروباص من منطقة الصداقة جنوب أسوان/ أسوان، وأيضا من منطقة كركر/ أسوان، مع الالتزام بخطوط السير.

وأعلن المجلس انه سيتم التعاقد مع شركات نظافة لتولي مهام النظافة العامة بمدينة أسوان بشكل يومي.