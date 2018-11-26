شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعلن أسماء المرشحين لاختبارات الايفاد للدعاة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الأوقاف، أسماء من لهم حق دخول الاختبار التحريري من بين المتقدمين لشغل وظيفة (مدير إدارة – مفتش – رئيس قسم) بالمديريات الإقليمية والإدارات الفرعية التابعة لها، يومي السبت والأحد 8 و 9 / 12 / 2018م بمسجد النور بالعباسية في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحًا.
وأكدت الوزارة فى بيان لها على ضرورة اصطحاب ما يلي :
أصل بيان حالة وظيفية حديث ومعتمد من المديرية موضحا به ( تاريخ الميلاد – مباشرة العمل – تقارير الكفاية عن ثلاث سنوات سابقة – الجزاءات الموقعة عليه ولو تم محوها)
صورة معتمدة من شهادة الدكتوراه للمتقدم لوظيفة مدير إدارة أو الماجستير للمتقدم لوظيفة مفتش .
صورة معتمدة من قرار تكليفه بعمل مدير إدارة ( للمتقدمين لوظيفة مدير إدارة ) مدون به أنه مازال مكلفا بالعمل حتى تاريخه ولم يلغ قرار تكليفه .
إقرار من المتقدم (لمن كان سبب ترشحه التميز) بأنه من الأئمة المتميزين مع ذكر سبب التميز (إمام متميز- إدارة إشرافية – إيفاد – قراءة حرة ) مع بيان سنة النجاح في التميز .
اصطحاب بطاقة الرقم القومي على أن تكون سارية مع تقديم صورة منها.
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