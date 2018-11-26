أخبار مصر | نقيب الصحفيين يعد بإنهاء أزمة انتخابات رابطة النقاد الرياضيين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نقيب الصحفيين يعد بإنهاء أزمة انتخابات رابطة النقاد الرياضيين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
التقى الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين، الزملاء أعضاء رابطة النقاد الرياضيين بالنقابة، اليوم، لبحث أزمة تأجيل انتخابات المكتب التنفيذي للرابطة، بقرار من هيئة مكتب النقابة، بعد ساعات من فتح باب الترشيح.
ووعد "سلامة" الزملاء بإنهاء الأزمة، ومناقشتها خلال اجتماع مجلس النقابة الخميس المقبل، على أن يتم فتح باب الترشيح من جديد يوم السبت، وفي حال تأجل اجتماع مجلس النقابة ليوم السبت، سيتم فتح باب الترشيح يوم الأحد أو الإثنين على الأكثر.
وأكد النقيب أنه أوقف فتح باب الترشيح بعدما تلقى مذكرة من خالد كامل، وبها توقيع بعض الزملاء مطالبين بتأجيل العملية الانتخابية، نظرًا أن الوقت الحالي غير مناسب، لافتًا إلى أنه قام باتخاذ قرار تأجيل الانتخابات اعتقادًا منه بأن طلب تأجيل الانتخابات كان وراءه هدفًا نبيلًا.
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