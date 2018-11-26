أخبار مصر | تنظيم سلسلة حوارات وورش عمل بمؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تنظيم سلسلة حوارات وورش عمل بمؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقام جناح إتفاقية ريو بمؤتمر الأمم المتحدة الرابع عشر للدول الأطراف لاتفاقية التنوع البيولوجي سلسلة من الحوارات وورش العمل التفاعلية مع الجهات الفاعلة المختلفة العاملة في مجال بناء القدرات في قطاع التنوع البيولوجي، وذلك على هامش فعاليات المؤتمر الذي يقام في مصر بشرم الشيخ خلال الفترة من 17 إلى 29 نوفمبر الجاري.

تناولت تلك الحوارات عدة موضوعات منها "بناء القدرات ما بعد 2020" من خلال التأمل في تجارب بناء القدرات على مدار العقد الماضي من مراحل وآليات التنفيذ ونقاط القوة والضعف والتحديات التي واجهتها، كما تم مناقشة الإجراءات المستقبلية لدعم تنفيذ الإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد 2020 (إطار ما بعد 2020) والإطار الإستراتيجي طويل الأجل 2020 لبناء القدرات، بالإضافة إلى التسلسل الهرمي للتنوع البيولوجي كأداة لإشراك الصناعة والتمويل في الإدارة الفعالة للتنوع البيولوجي، علاوة على إتجاهات وتكنولوجيات الصناعة الناشئة في مجال جمع البيانات المتعلقة بالتنوع البيولوجي.