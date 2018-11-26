أخبار مصر | شبكة التنوع البيولوجي تنظم معرضا للصور لعرض مساهمات المرأة بالعالم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شبكة التنوع البيولوجي تنظم معرضا للصور لعرض مساهمات المرأة بالعالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظمت شبكة التنوع البيولوجي للمجتمعات المحلية IWBN معرضا للصور الفوتوغرافية لعرض مساهمات المرأة بالعالم في حماية التنوع البيولوجي خلال 20 عام.

يهدف المعرض إلى عرض العلاقة بين الثقافة والطبيعة وحماية التنوع البيولوجي ومدى الترابط بينهم من خلال عرض نماذج لدور المرأة فى حماية التنوع البيولوجي فى مجتمعاتهم المحلية باساليبهن التقليدية التى تعكس مدى وعيهن بأهمية المحافظة على التراث الطبيعي والثقافى.

ويروي المعرض دور النساء فى الحفاظ على الحرف التراثية والمعارف التقليدية بالعالم وأهميتها ودورها فى توفير مصادر للدخل لدعم المجتمعات المحلية من خلال تفعيل مبدأ الإدارة المستدامة وإشراك المجتمع المحلي للحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتشير السيدة لوسى مولينكي بشبكة التنوع البيولوجي للمجتمعات المحلية IWBN على أن المعرض يقدم رسالة للعالم للتأكيد على أهمية مشاركة النساء فى حماية البيئة والحفاظ على مواردها الطبيعية بما لديهن من خبرات ومعارف يستطعن نقلها للآخرين من أجل إفادة الأجيال القادمة وحماية التنوع البيولوجي والتراث الطبيعي والثقافى فهن حماه للبيئة وعليهم الإستمرار فى ذلك مهما كانت التحديات.

يضم المعرض مجموعة من الصور الفوتوغرافية التى تعكس تجارب النساء ومعارفهم التقليدية والروحانية لحماية التنوع البيولوجي والتراث التقليدي بعدد من الدول منها مصر وروسيا والصين والسودان والهند ودول أمريكا اللاتينية... الخ

وقد قامت شبكة التنوع البيولوجي للمجتمعات المحلية IWBN بالدعوة للمشاركة بالمعرض من خلال الشبكة والأحداث التى تنظمها على مستوى العالم لعرضها خلال مؤتمر الأطراف لأهمية الحدث وأنه فرصة حقيقية لإلقاء الضوء على دور المرأة فى حماية التنوع البيولوجي للوفود المشاركة والتى تشمل 195دولة بالإضافة إلى الإتحاد الأوروبي.

وقد احتفلت شبكة التنوع البيولوجي للمجتمعات المحلية IWBN خلال المؤتمر بمرور 20 عاما على إقامتها.

جدير بالذكر أقيم المعرض علي هامش مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي المنعقد بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من ١٧ - ٢٩ نوفمبر الجارى تحت شعار الإستثمار في التنوع البيولوجي من أجل الإنسان والكوكب