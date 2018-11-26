شكرا لقرائتكم خبر عن «غرفة السياحة» تبدأ أعمالها بعد توقف 27 شهرًا بمناقشة ضوابط الحج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأ مجلس إدارة غرفة شركات السياحة ووكالات السفر أول يوم عمل بعد توقف دام 27 شهرًا، وإدارة الغرفة من خلال مجالس تسير الأعمال أول عمل له من خلال تشكيل هيئة المكتب واللجان النوعية، وبشكل مختلف يضمن وجود أكبر تمثيل داخل اللجان.

وكشف حسام الشاعر رئيس غرفة شركات السياحة ووكالات السفر، عن أن اللجان النوعية قد تم تحديثها بشكل يسمح بمشاركة أكبر من جانب الأعضاء، مؤكدا أن لجنة السياحة الدينية بدأت العمل بالفعل تحت رئاسة أحمد إبراهيم، وتم تحديث لجنة السياحة لتضم تحت مظلتها مجموعة من الشعب هي شعبة السياحة الإلكترونية، والمعارض والمؤتمرات، وشعبة السياحة العربية، ويترأسها جورج فوزي، قائلا أن القطاع في حاجة ماسة لضرورة تقنيين أوضع الشركات الـ«أون لاين»، والتي تعمل خارج مصر، مؤكدا أنها لا تدفع ضرائب للدولة، وبالتالي يجب أن يكون هناك تعامل من خلال الشركات المصرية في تنفيذ برامج السياحة والرحلات الداخلية التي يقوم بها السائح بهدف الحفاظ على حقوق السائح والدولة وسمعة المقصد السياحي المصري .

و أضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر الغرفة، أن من أبرز أهداف مجلس الإدارة الحالي هو حماية صناعة السياحة من الدخلاء الذين يعملون دون ترخيص، مشددا على أهمية تعديل التشريع، ووجود مواد قانونية، تجعل تراخيص العمل في القطاع السياحي من خلال وزارة السياحة فقط لمواجهة أي تحايل أو العمل تحت مظلات دون وزارة السياحة، مؤكدا أن عمل الشركات من خلال صفحات التواصل الاجتماعي يؤثر بالسلب على السياحة وسمعة المقصد السياحي .

و تابع باسل السيسي نائب رئيس الغرفة، أن المجلس الجديد ينتهج فكرة العمل الجماعي، مؤكدا أن كل اللجان تعمل من خلال مبدأ الفريق، مشيرا إلى أهمية ملف التدريب الذي يحظي باهتمام من جانب القطاع السياحي بجناحيه الخاص والحكومي، وأن الغرفة توليه اهتمام كبير لما له من تأثير كبير في تنمية صناعة السياحة.

وفي سياق متصل أكد أحمد إبراهيم رئيس لجنة السياحة الدينية، أنها بالفعل بدأت أعمالها أمس بمناقشة ضوابط الحج السياحي، بهدف الاتفاق على الضوابط في موعد مبكر، لافتا إلى أن هناك اتجاه لوضع نظام إلكتروني لمتابعة ومراقبة منظومة الحج، وسوف يتم اختيار إحدى الشركات التي تعمل في مجال التقنية لتصميم التطبيق الإلكتروني، مؤكدا على أن الأمر يرتبط بالتطورات التكنولوجيا التي أصبح من الضرورة التعامل معها والاستفادة من إمكانياتها، مشيرا إلى أن وزارة السياحة المصرية تتجه أيضا إلى ميكنة أعمالها وتحديث طريقة إدارتها.

ومن جانبه أكد يسري السعودي رئيس لجنة فض المنازعات، أن اللجنة تهدف إلى فض المنازعات بين الشركات المصرية وبعضها، وكذلك المنازعات بين الشركات والجهة الإدارية، والشركات والفنادق، موضحا أن هناك اتجاه إلى تشكيل لجنة مشتركة بين غرفة شركات السياحة، وغرفة الفنادق، بهدف وضع حلول ناجزه لمواجهة أي مشاكل تطرأ على القطاع، مؤكدا أن دور اللجنة يتقاطع مع الجميع، وسوف تلعب دور أساسي في حل الأزمات التي قد تحدث بين المتعاونين في القطاع السياحي.

كما أكد على المانسترلي عضو مجلس الإدارة، أن ملف التدريب من أبرز الملفات التي تأثرت بغياب المجالس المنتخب للغرفة، مشيرا إلى أن لديه خطة للتواصل مع الجامعات والمعاهد ذات المستوى الرفيع بهدف مواكبة الشركات للعمل الإلكتروني، وإكساب أصحاب الشركات والعاملين بها أكثر من لغة للتواصل مع الأسواق المستهدفة، كما أكد على أنه سيكون هناك تواصل دائم مع السفارات والدبلوماسيون بهدف إيصال الحقائق عن المقصد المصري، ووجوده دائما في دائرة الصورة الذهنية الإيجابية .

و شدد كل من نادر عياد رئيس لجنة النقل والطيران، وريم فوزي عضو مجلس إدارة الغرفة، على أهمية ملف النقل، والذي أصبح يعاني بسبب الفترة التي عانت فيها السياحة من ضعف التدفقات خلال المرحلة الماضية، وأصبح في حاجة ماسة إلى زيادة ذلك الأسطول، وضرورة مراجعة القرارات الوزارية المتعلقة بسحب رخصة الحافلة لمدة تتجاوز أسبوع مثلا، وهو ما يعني تقليص طاقة النقل التي نحن في حاجة لها، جانب العمل على استيراد الحافلات التي تعود سنوات صنعها إلى 3 سنوات ماضية .

كما لفت إلى ضرورة وجود تطبيقات تجمع الحافلات بهدف تنسيق الحركة والتعاون بين الشركات وبعضها لمواجهة الحاجة لها نظرا لحجم التدفقات المتوقعة.

و من جانبه أكد علاء الغمري رئيس لجنة شؤون الأعضاء، أن اللجنة تهدف إلى تطوير منظومة العلاج، موضحا أنه بدأ العمل من خلال تصميم استمارة استقصاء لرأي الأعضاء في مقدم الخدمة، مشيرا إلى أن ميزانية العلاج من المتوقع رفعها، خاصة مع مقترح ضم موظفي الشركات إلى مظلة العلاج .