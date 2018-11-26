شكرا لقرائتكم خبر عن نائب يتقدم باقتراح لزيادة مرتبات ومعاشات الشرطة (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم النائب خالد عبدالجواد، الاثنين، باقتراح برغبة لإنشاء كادر خاص لضباط وأفراد الشرطة، مطالبا بزيادة مرتباتهم ورفع معاشاتهم، لما يبذلونه من تضحيات وتعرضهم للمخاطر بشكل مستمر، حسب ما جاء بالمقترح.

وأوضح عبدالجواد، في مقترحه، أن قوات الشرطة تتعرض يومياً لمخاطر جسيمة في مقاومة الخارجين عن القانون والجماعات المتطرفة والقبض عليهم وعزلهم عن المجتمع السلمى، بعيدا عن كل أشكال الجريمة، وهذا المقترح يعد خطوة في رد جزء من الجميل لهم.

وأشار النائب إلى أن قانون الشرطة رقم ١٠٩ لسنة ١٩٧١ عندما ذكر في مادته الأولى أن الشرطة هيئة مدنية وليست عسكرية ظلم ضباط وأفراد الشرطة في تعاملهم مع المرتبات والمعاشات معاملة المدنيين، وهذا الأمر لم يوفر لهم الحياة الكريمة رغم أن طبيعة عملهم مختلفة عن الموظف المدني، فساعات عملهم أكثر وحياتهم مليئة بالمخاطر يوميا والتزاماتهم الحياتية تجعل من الواجب وضعهم في مرتبة تتناسب مع كل ما يتحملونه وذويهم من أعباء نفسية وعصبية.

وأضاف النائب أن معاش العقيد وحتى اللواء لا يتعدى ٢٥٠٠ جنيه، بعد كل ما قدموه للوطن طوال عمرهم، داعيا إلى أن يخرج مقترحه للنور في أسرع وقت.