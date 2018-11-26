شكرا لقرائتكم خبر عن «الوطنية للانتخابات» تعلن القائمة النهائية للمرشحين في انتخابات «النواب» التكميلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، القائمة النهائية للمرشحين في الانتخابات التكميلية لمجلس النواب.

وقال المستشار لاشين إبراهيم، في تصريح صحفي، الإثنين، إن الدوائر الانتخابية هي (الدائرة الرابعة ومقرها مركز طامية بمحافظة الفيوم، والثامنة ومقرها مركز زفتى بمحافظة الغربية، والأولى بقسم أول العريش بمحافظة شمال سيناء)، موضحًا أنه بعد الفصل في الطعون المقدمة من بعض المرشحين ستجرى الانتخابات في الدوائر الثلاثة؛ حيث تقدم 10 مرشحين في الدائرة الرابعة، وفي الدائرة الثامنة 13 مرشحًا، وفي الدائرة الأولى 13 مرشحًا.

يذكر أنه من المقرر إجراء الانتخابات التكميلية للمصريين بالخارج يومي 14 و15 ديسمبر المقبل، فيما يجرى التصويت في الداخل يومي 19 و20 ديسمبر، وتعلن النتيجة يوم 25 ديسمبر، وفي حالة الإعادة يكون الاقتراع يومي 11 و12 يناير المقبل في الخارج، و16 و17 يناير في الداخل، وإعلان النتيجة يوم 21 يناير المقبل.