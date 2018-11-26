شكرا لقرائتكم خبر عن بعد منافسة عالمية.. «مصر للطيران» تفتتح فرع الأسواق الحرة الجديد بمطار برج العرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتحت شركة مصر للطيران للأسواق الحرة فرعها الجديد، بمطار برج العرب والذي فازت به في المزايدة العالمية التي تقدم لها عدد من الشركات العالمية المتخصصة في مجال الأسواق الحرة.

قال الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أنه في إطار توجيهات الفريق يونس المصري وزير الطيران بالتوسع في الخدمات المقدمة للمسافرين عبر المطارات المصرية والاهتمام بالمناطق التجارية والخدمية داخل المطارات فإن الشركة افتتحت فرعا جديد للأسواق الحرة في صالة السفر بمطار برج العرب بالإسكندرية في إطار خطة التطوير التي تنتهجها في مختلف مجالات السفر.

وأضاف «عادل»، أن فرع الأسواق الحرة الجديد تم بناءه على مساحة 360 م2 وقد وضعنا خبراتنا الطويلة في مجال الأسواق الحرة التي تعود لعام 1960 لإنشاء السوق الحرة الجديدة بمعايير عالمية، ونحن على ثقة بأنه سيقدم تجربة سفر ممتعة للمسافرين عبر مطار برج العرب، فمصر للطيران ملتزمة دائما في إنجاز المشروعات التي تساعد على تحقيق رؤية وزارة الطيران لتصبح مطارات مصر في أبهي صورها أمام زائريها بالتعاون مع شقيقتها الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية.

وفي السياق ذاته اكد رضا متولي رئيس شركة مصر للطيران للأسواق الحرة، أنه تم تجهيز هذا الفرع وفقا لأعلى مستويات الجودة والمواصفات العالمية، وقد سعت الشركة لتوفير المنتجات المتنوعة والهدايا التذكارية والماركات العالمية بأسعارها التنافسية وعروضها الترويجية التي تجذب عملاء الشركة، كما تسعى الأسواق الحرة دائما للتواجد والانتشار في جميع صالات السفر والوصول لتصل لعملائها في جميع المطارات الداخلية.

وأضاف أشرف حسن رئيس قطاع الأسواق الحرة، أن تواجد مصر للطيران من جديد في مطار برج العرب جاء وفقا للسياسة التي تنتهجها الشركة والتي تسعي للتوسع في أنشطتها والتواجد في كافة المطارات وخاصة الجديدة مثل مطار سفنكس ومطار العاصمة الإدارية التي تم الانتهاء من تجهيزهما.