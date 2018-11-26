شكرا لقرائتكم خبر عن "الأوقاف " تعاقب 6 من قيادات إدارة العاشر من رمضان بسبب التقصير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الدكتور محمد مختار جمعة ، وزير الأوقاف ، قرار بوقف الشيخ محمد سليم محمد سليم ، إمام وخطيب مسجد التوحيد بإدارة أوقاف العاشر من رمضان عن العمل لحين انتهاء التحقيق معه بشأن ما نسب إليه من تقصير في أداء عمله . كما انتهت الإدارة المركزية لشئون الرقابة والتقويم إلى مجازاة كل من: الشيخ حمدي أحمد عبد الحافظ ، مدير إدارة العاشر من رمضان ، والشيخ محمود محمد السيد علي ، مفتش أول مساجد بإدارة العاشر من رمضان ، والشيخ محمد عبد المنعم أحمد فرج ، كبير مفتشين بإدارة العاشر من رمضان ، والشيخ حماده محمد متولي الجوهري ، مفتش بإدارة العاشر من رمضان ، بخصم خمسة عشر يوما ، وذلك لتقصيرهم في أداء عملهم ، وتمكين شخص غير مصرح له بالخطابة من أداء درس ديني بالمسجد المذكور ، جاء ذلك بناء على المذكرة المقدمة من الإدارة العامة للتفتيش العام ، وما انتهت إليه الشئون القانونية بديوان عام الوزارة.

شكرا لقرائتكم خبر عن "الأوقاف " تعاقب 6 من قيادات إدارة العاشر من رمضان بسبب التقصير على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .