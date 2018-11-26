شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسكندرية: مشروع كامل لمراقبة ميادين وشوراع المحافظة بالكاميرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، أنه سيتم تنفيذ مشروع كامل لمراقبة ميادين وشوارع المحافظة بالكاميرات لتحقيق الانضباط المرورى، لافتا إلى أنه من خلال هذا النظام سيصل للمخالف رسالة عبر الموبايل بمخالفته.

وأضاف محافظ الإسكندرية، خلال كلمته بالجلسة النقاشية بمعرض القاهرة الدولى للتكنولوجيا، أنه سيتم تطوير منظومة النظافة بالمحافظة، كما سيتم تطوير كافة الخدمات بالمحافظة لتكون جميعها إلكترونية.