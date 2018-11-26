أخبار مصر | حملة توقيعات لرابطة النقاد الرياضيين رفضًا لتأجيل الانتخابات (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حملة توقيعات لرابطة النقاد الرياضيين رفضًا لتأجيل الانتخابات (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام أعضاء رابطة النقاد الرياضيين بنقابة الصحفيين، بحملة توقيعات، رفضًا لقرار هيئة مكتب النقابة بتأجيل عقد انتخابات المكتب التنفيذي للرابطة، وتقدم الزملاء بتوقيعاتهم الرافضة للتأجيل للكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين، خلال لقاء جمعهم به اليوم.

ووعد "سلامة"، الزملاء ببحث الأزمة خلال اجتماع مجلس النقابة المقبل، والمقرر عقده خلال الأسبوع الجاري أو القادم على الأكثر، بالإضافة إلى إعادة فتح باب الترشيح يوم السبت أو الأحد على الأكثر، على أن تنعقد الانتخابات في ديسمبر.

وكان صرح سابقًا، حسين الزناتي السكرتير العام المساعد، المشرف على الشُعب والروابط بنقابة الصحفيين، بأنه فوجئ بقرار صادر من هيئة مكتب مجلس نقابة الصحفيين، بإرجاء تلقي أوراق الترشح للمكتب التنفيذي لرابطة النقاد الرياضيين إلى وقت لاحق، وتأجيل الانتخابات بالرابطة، وذلك بناءً على طلب من المكتب التنفيذي الحالي للرابطة.

وقال محمد شبانة أمين صندوق نقابة الصحفيين، رئيس رابطة النقاد الرياضيين، إن تأجيل انتخابات المكتب التنفيذي للرابطة، جاء بقرار من هيئة مكتب النقابة وليس من المكتب التنفيذي للرابطة، بناءً على طلبات قُدمت من الكثير من الصحفيين الرياضيين.

وأضاف في تصريحات صحفية سابقة، أن المكتب التنفيذي للرابطة سبق وأن أعلن مواعيد الانتخابات وفتح باب الترشيح، ولكن هيئة المكتب اعتبرت أن تأجيل الانتخابات في الوقت الحالي هو الصالح العام للرابطة، مؤكدًا أنه قرار يجب الالتزام به، نظرًا أنه صدر من السلطة العليا بالنقابة.