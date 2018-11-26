أخبار مصر | "حملة توقيعات" للصيادلة تطالب بتغيير مقر انعقاد "عمومية 30 نوفمبر" (صور)‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "حملة توقيعات" للصيادلة تطالب بتغيير مقر انعقاد "عمومية 30 نوفمبر" (صور)‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دشن عدد من الصيادلة، حملة توقيعات (1200 توقيعا حتى الآن)، للمطالبة بتغيير مقر انعقاد الجمعية العمومية المزمع انعقادها يوم الجمعة المقبل والتي دعا اليها النقيب الحالي بالمخالفة للقانون، وحذروا من وقوع اشتباكات وسط الزحام وتواجد بعض المندسين، خاصة عقب أحداث العنف والبلطجة التي شهدتها النقابة للمرة الأولى في تاريخها خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وقال الصيادلة، في بيان صادر عنهم ظهر اليوم الإثنين، إن المقر المخصص لاستقبال الجمعية العمومية التي دعا اليها النقيب بمقر اتحاد المهن الطبية بالأزبكية، لا يتسع لأكثر من 270 شخص، في حين أن النصاب القانوني للجمعية يستوجب أن يكون عدد الحضور 500 صيدلي فأكثر، كما أن هذه الجمعية تسبق الإعلان عن موعد انتخابات النقابة العامة والنقابات الفرعية لانتهاء مدة جميع المجالس في مارس القادم، مما سيجعل الإقبال غير مسبوق.

وأضاف الصيادلة الموقعون على البيان، أن النقابة تمر بظروف خاصة وعصيبة، حيث ان هناك اختلافات بين جميع أعضاء المجلس الكل يعلمها وان هناك مجلسين وطبيعي كلا منهما لا يعترف بالآخر، كما أن النقابة تعرض في الفترة الاخيرة لإحداث لم تحدث من قبل سواء بين أعضاء نقابة الصيادلة نفسها او بين بعض أعضاء النقابة مع بعض أعضاء النقابات الأخرى التابعة لاتحاد المهن الطبية، مما تسبب في تعرض عدد من الصيادلة للضرب والإصابات من أشخاص من المهنة ومن خارج المهنة متواجدين داخل النقابة.

وتم ارسال نسخة من التوقيعات، الى كلا من: السيد رئيس جهاز الأمن الوطني، والسيد رئيس قسم الأزبكية، ونسخة ايضا الى نقابة الصيادلة.

واختتم الصيادلة رسالتهم بالتأكيد على حتمية نقل مقر الجمعية العمومية الي مكان اخر يتسع للإعداد الكبيرة المتوقع حضورها وذلك خوفا على ارواحهم وتجنبنا احتمال حدوث إصابات او حدوث مشاحنات لضيق المكان والازدحام المؤكد حدوثه.