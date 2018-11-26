أخبار مصر | وزيرة الصحة تبحث تشغيل مستشفى "العديسات" بتكلفة 409 مليون جنيه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة الصحة تبحث تشغيل مستشفى "العديسات" بتكلفة 409 مليون جنيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مساء اليوم الاثنين، اجتماعاً، مع جمعية الأورمان، بحضور المهندس حسام الدين القباني، رئيس مجلس ادارة الجمعية، وذلك لمناقشة تفعيل البروتوكول المبرم بين الوزارة وجمعية الاورمان، لتشغيل وادراة مستشفى العديسات بالاقصر.

يأتى هذا البروتوكول ضمن توجيهات القيادة السياسية، لتعاون الحكومة مع الجمعيات الاهلية فى المجال الصحي لتشغيل وادارة المنشأت الطبية الحكومية بكفاءة عالية بما يضمن تقديم خدمة صحية جيدة للمواطنين بتكلفة غيرهادفة للربح.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المستشفى ستكون متخصصة في أمرضى القلب "للأطفال، والكبار"، سواء كانت لعمليات جراحية او لعمليات قسطرة، فضلاً عن علاج جميع امراض القلب، مشيرًا إلى أن تكلفة المستشفى الاجمالية بلغت 409 مليون جنيه، منها 259 للانشاءات و150 للتجهيزات الطبية، والذى تنفذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بادارة المشروعات الكبرى، حيث من المنتظر الانتهاء من الانشاءات فى 30 ديسمبر من العام الجارى، والتجهيزات فى ابريل 2019.

وأضاف أن هذه المستشفى تعد أول تجربة لتشغيل مستشفى بين وزارة الصحة والجمعيات الاهلية وفقاً للتوجيهات الرئاسية فى هذا الشأن، موضحاً أن الوزارة ستتحمل التكلفة الانشائية والتجهيزية بافضل اجهزة طبية عالمية فى جراحات القلب مثل جهاز القسطرة القلبية،ومقطعية على شرايين القلب، وموجات فوق صوتية، ورنين مغناطيسى، ورسم قلب وسونار متحرك، واجهزة معملية، وكيميائية، ومناعية، وميكروبيولوجية، وبنك دم، موضحاً أن جمعية الأورمان ستقوم بإدارة وتشغيل المستشفى تحت إشراف وزارة الصحة.

ووجهت وزيرة الصحة، خلال الاجتماع بسرعة اختيار الفرق الطبية ورؤساء الاقسام ومديرى المستشفى الذين سيعملون بالمستشفى وفقاً لافضل الخبرات والمهارات، مؤكدة أن المستشفى ستقدم خدمة طبية عالية الجودة بدون تحمل المرضى أي تكلفة مالية اضافية.