أخبار مصر | اعتداء جديد على طبيبين بمستشفى المنشاوي العام في طنطا‎ (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اعتداء جديد على طبيبين بمستشفى المنشاوي العام في طنطا‎ (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت نقابة أطباء الغربية، بيانًا حول الاعتداء الذى وقع أمس على الطبيبين أحمد شعبان أحمد، ومحمد السيد عوجة، بمستشفي المنشاوي العام بطنطا أثناء القيام بعملهم في النوبتجية الليلية بقسم النساء والتوليد.

وقال البيان،: فوجئ الطبيبان باعتداء بدني ولفظي عليهما من ضابط شرطة برتبة نقيب وبعض مرافقيه مما أدي الى احتجاز الدكتور أحمد شعبان بقسم العناية بقسم جراحة المخ والأعصاب نتيجة الإصابة بكدمات نتيجة ضربة فى وجهه وجسده أدي الى إصابته بارتجاج وقتي، وكذلك تم الاعتداء بالضرب علي فرد الأمن إبراهيم محمد سليم بعد اقتحام القسم المكلف بحراسته وحمايته، مما أدي الى احتجازه بقسم جراحة المخ والأعصاب ايضا.

وأشار البيان الى تفاصيل الواقعة حيث قام الطبيبان بتوليد مريضه دخلت القسم وهي حامل في جنين عمره 19 أسبوع و متوفي منذ أيام برحمها وقد نجحا في توليدها بشكل طبيعي، وبدلا من أن ينالا الشكر والتقدير فوجئا بهذا الاعتداء الغاشم من الضابط والد المريضة بسبب إصراره علي ألا يترك الطبيب الحالة وألا يغادر المكان ويقف بجانبها وكأنه ليس لديه عمل أخر وحالات أخري للإشراف علي توليدها، رغم وجود طاقم التمريض حولها.

يذكر أن وفد من نقابة أطباء الغربية برئاسة الدكتور مجدي الحفناوي نقيب أطباء الغربية، والدكتور محمد سلامة ممثلا للنقابة العامة، توجه فورا للمستشفي لمتابعة الحادث والاطمئنان على الفريق الطبي المعتدي عليه والتأكد من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للدفاع عنهم وحقهم المهني سواء من النقابة أو إدارة المستشفي.

من ناحية أخري، تم احتجاز الضابط المذكور وتم تسليمه تحت تصرف النيابة العامة، كما أكد السيد اللواء مدير أمن الغربية انه تم إحالته للتحقيق.