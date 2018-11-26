أخبار مصر | بعد الموافقة عليه.. البرلمان يحيل مشروع قانون "اتحاد الصناعات" إلى مجلس الدولة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد الموافقة عليه.. البرلمان يحيل مشروع قانون "اتحاد الصناعات" إلى مجلس الدولة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، على مشروع قانون اتحاد الصناعات المصرية، المقدم من النائب أحمد سمير، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، وأكثر من 60 نائبا، فى مجموعه.

وأعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أنه سيتم إحالة مشروع القانون إلى مجلس الدولة لمراجعته وإبداء أى ملاحظات عليه، قبل الموافقة النهائية عليه داخل البرلمان، وذلك إعمالا لأحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب، حيث لم يسبق عرضه على مجلس الدولة.

ويأتي مشروع القانون لتحقيق الاستقلال لاتحاد الصناعات والغرف الصناعية لإدارة شئونه وتحسين كفاءة أعماله وتوفير بيئة صناعية جاذبة للاستثمار، على أن يكون تدخل الحكومة فى نطاق تنسيق التصرفات الاقتصادية الخاصة حرصًا على المصلحة العامة وخاصة أن أموال الاتحاد أموال عامة وفقًا للمادتين 119، و119 مكرر من قانون العقوبات، ووفقا لتقرير لجنة الصناعة، مشروع القانون يحفز على الانضمام إلى الغرف الصناعية من قبل الشركات والمؤسسات الصناعية من خلال المساواة بين جميع الفئات الصناعية فى التمثيل فى مجالس الإدارة والتصويت فى الجمعيات العمومية.