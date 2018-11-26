شكرا لقرائتكم خبر عن «زايد» تبحث مع «الأورمان» تشغيل مستشفى العديسات بالأقصر بتكلفة 409 ملايين جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مساء اليوم الاثنين، اجتماعاً، مع جمعية الأورمان، بحضور المهندس حسام الدين القباني، رئيس مجلس ادارة الجمعية، وذلك لمناقشة تفعيل البروتوكول المبرم بين الوزارة وجمعية الاورمان، لتشغيل وادراة مستشفى العديسات بالاقصر.

يأتى هذا البروتوكول ضمن توجيهات القيادة السياسية، لتعاون الحكومة مع الجمعيات الاهلية في المجال الصحي لتشغيل وادارة المنشأت الطبية الحكومية بكفاءة عالية بما يضمن تقديم خدمة صحية جيدة للمواطنين بتكلفة غيرهادفة للربح.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المستشفى ستكون متخصصة في امرضى القلب «للاطفال، والكبار»، سواء كانت لعمليات جراحية أو لعمليات قسطرة، فضلاً عن علاج جميع أمراض القلب، مشيراً إلى أن تكلفة المستشفى الإجمالية بلغت 409 مليون جنيه، منها 259 للإنشاءات و150 للتجهيزات الطبية، والذى تنفذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بادارة المشروعات الكبرى، حيث من المنتظر الانتهاء من الانشاءات في 30 ديسمبر من العام الجارى، والتجهيزات في أبريل 2019.

وأشار مجاهد إلى أن هذه المستشفى تعد أول تجربة لتشغيل مستشفى بين وزارة الصحة والجمعيات الأهلية وفقاً للتوجيهات الرئاسية في هذا الشأن، موضحاً أن الوزارة ستتحمل التكلفة الانشائية والتجهيزية بأفضل أجهزة طبية عالمية في جراحات القلب مثل جهاز القسطرة القلبية، ومقطعية على شرايين القلب، وموجات فوق صوتية، ورنين مغناطيسى، ورسم قلب وسونار متحرك، واجهزة معملية، وكيميائية، ومناعية، وميكروبيولوجية، وبنك دم، موضحاً أن جمعية الاورمان ستقوم بادارة وتشغيل المستشفى تحت اشراف وزارة الصحة.

ووجهت وزيرة الصحة خلال الاجتماع بسرعة اختيار الفرق الطبية ورؤساء الاقسام ومديرى المستشفى الذين سيعملون بالمستشفى وفقاً لافضل الخبرات والمهارات، مؤكدة أن المستشفى ستقدم خدمة طبية عالية الجودة بدون تحمل المرضى أي تكلفة مالية اضافية.