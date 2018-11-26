شكرا لقرائتكم خبر عن أبوستيت: يجب توجيه البحث العلمي لزيادة الإنتاج الزراعي وإيجاد حلول لمشاكل القطاع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه يجري حاليا تطبيق التكنولوجيا الحيوية الزراعية بصورة متصاعدة في مجالات المحاصيل والثروة الحيوانية والغابات ومصايد الأسماك وتربية الاحياء المائية والصناعات الزراعية، وذلك بغية الحد من اثار الجوع والفقر والمساعدة في التكيف مع تغير المناخ والحفاظ على قاعدة الموارد الطبيعية غير ان التكنولوجيات الحيوية لم تنفع بالصورة الكافية أيا من المزارعين أو المنتجين ذوي الحيازات الصغيرة ولا المستهلكين ولذلك يجب زيادة البحوث التطبيقية والتطوير في مجال التكنولوجيا الحيوية الزراعية التي تركز على تلبية احتياجات صغار المزارعين والعمل على مواجهة تغير المناخ والقوي الأخرى التي تهدد الموارد الطبيعية كالتنوع البيولوجي والأراضي والمياه التي تعد ضرورية لإنتاج الأغذية والزراعة.

وأضاف ابوستيت، خلال مشاركته في ورشة التكنولوجيا الحيوية من أجل تنمية زراعية مستدامة أنه حتى نكون قادرين على مواجهة هذه التحديات واهمها توفير غذاء بطريقة مستدامة وامنة يجب العمل على ادماج التكنولوجيا الحيوية بصورة سليمة مع التكنولوجيات الأخرى في مجال انتاج الأغذية والمنتجات الزراعية والخدمات مع الاخذ في الاعتبار ان التنمية الزراعية المستدامة تعتمد على العديد من الركائز، والتي من أهمها البحث العلمي حيث انه من الأهمية ان يتم توجيه البحث العلمي نحو زيادة الإنتاج الزراعي وإيجاد حلول للمشاكل التي تواجه القطاع الزراعي.

وأشار أبوستيت إلى أهم التحديات التي تواجه التنمية الزراعية المستدامة وهي تحديات حيوية كالأمراض والآفات وغيرها وتحديات غير حيوية مثل الآثار للتغيرات المناخية، وتأتي على راسها مشكلة نقص المياه وسوء استغلالها وأيضا ارتفاع درجات الحرارة وزيادة ملوحة التربة.

وأضاف الوزير إنه لابد من أهمية توجيه الأبحاث في عدد من الاتجاهات من اجل الرقي بهذا القطاع وزيادة اسهامه في الدخل القومي وسد فجوة الامن الغذائي وإيجاد حلول للمعوقات الحيوية وغير الحيوية التي تواجه القطاع الزراعي وتطوير الأساليب لزيادة الإنتاج ودعم استمراريته.

من ناحيته قال الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، إن استراتيجية التنمية المستدامة 2030 تهدف إلى الاستمرار في دعم البحوث في مجال الهندسة الوراثية وإجراء البحوث الأساسية بهدف ايحاد حلول لبعض مشاكل الزراعة المصرية لرفع كفاءة المنتج عن طريق إنتاج هجن وسلالات ذات إنتاجية عالية وفي نفس الوقت مقاومة للآفات والأمراض والظروف البيئية غير الملائمة وذلك لخفض حجم استيراد التقاوي وبالتالي توفير العملة الصعبة وفتح مجال التصدير ولذا تعتبر التكنولوجيا الحيوية الحديثة من اهم المحاور الواعدة التي يهتم بها مركز البحوث الزراعية لما لها من مردود إيجابي في النهوض بالمجالات الزراعية المختلفة.

وأضاف سليمان أن معهد بحوث الهندسة الوراثية الزراعية والبيوتكنولوجي هو المعني والمتخصص في مجال التقنيات الحيوية حيث يسهم بدور هام في نقل التكنولوجيا الحيوية من معامل الدول الصناعية المتقدمة إلى معاملنا المصرية وتطوير هذه التقنيات الحديثة بملا يتلائم والاحتياجات في مجال التنمية الزراعية

ويعمل معهد بحوث الهندسة الوزراثية والبيوتكنولوجي في هذا الاطار مهتما بالبحوث التطبيقية والتدريب عل كل ما هو حديث لبناء القدرات البشرية التي تساهم في رفع كفاءة المنتج الزراعي.

ومن جانبه قال الدكتور عماد أنيس، مدير معهد بحوث الهندسة الوراثية الزراعية، إن دور المعهد يهدف إلى نقل التكنولوجيا الحديثة وتطويعها محليا كما يتبنى اعداد الكوادر الفنية من خلال الدورات التدريبيه المستمرة وايضا محاولة حل المشاكل التي تعترض الزراعة المصرية بما يتضمن الاستدامة والتطور المستمر في الانتاجية الزراعية.

وأضاف أنيس أن ورشة عمل اليوم تحت عنوان التكنولوجيا الحيوية من اجل تنمية زراعية مستدامة لمناقشة استخدام تقنيات التكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراثية لتحسين الجودة وزيادة الانتاجية في المحاصيل الحقلية والبستانية الاستراتيجية، واستخدام تقنيات البيولوجيا الجزينية في مجال تربية النبات للاسراع من برامج التربية بهدف استباط اصناف جديدة.

وشدد على ان ورشة العمل تستهدف تاسيس نوع جديد من العلوم التطبيقية مبنى على تطوير قواعد بيانات ضخمة خاصة بالواسمات الجزينية وتعظيم الاستفادة منها في مجالات الزراعة المختلفة، ومناقشة استنباط سلالات واصناف جديدة من محاصيل الحبوب الرئيسية متحملة للاجهاد البيئى مثل الجفاف وملوحة التربة ودرجات الحرارة المرتفعة وذلك باستخدام طرق التكنولوجيا الحيوية الحديثة.