شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس قناة السويس: طبقنا نظام الفاتورة الموحدة والسفن تتعامل مع جهة واحدة والان مع تفاصيل الخبر

وأضاف رئيس هيئة قناة السويس خلال كلمته بالجلسة النقاشية بمعرض القاهرة الدولى للتكنولوجيا أنه تطبيق هذا النظام تسهيلا على الوكلاء الملاحيين والسفن. القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس أنه تم تطبيق نظام الفاتورة الواحدة وهى قناة السويس بعد كان يضطر الوكلاء الملاحيين إلى 42 جهة بالدولة.

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