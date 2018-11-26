شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء: لا زيادة فى أسعار شرائح الكهرباء قبل يوليو 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه لا يوجد أى زيادة فى أسعار شرائح الكهرباء قبل يوليو من العام القادم وفقا لخطة رفع الدعم التى تم إقرارها من مجلس الوزراء، وتنتهى تدريجيا فى يوليو 2021. وأضاف شاكر، فى مؤتمر صحفى، أن أسعار الكهرباء من الممكن أن تنخفض أسعار شرائح الكهرباء فى حالة انخفاض أسعار الوقود، لافتا إلى أن تكلفة الوقود المستخدم فى توليد الكهرباء تبلغ 95 مليار جنيه. ولفت وزير الكهرباء، أنه لا بديل عن رفع الدعم لاستكمال منظومة التطوير والتوسع فى شبكة الكهرباء.

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