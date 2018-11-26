شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: محور الملك عبدالله دخل حيز التنفيذ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اليوم الاثنين، عن البدء في خطوات جادة لانشاء محور الملك عبدالله وذلك بعد قيام الجهاز التنفيذي لمشروعات تعمير القاهرة الكبرى بطرح واسناد تنفيذ التصميمات الهندسية للمشروع على المكتب الاستشارى للبدء في تجهيزها.

وأكد «راشد»، أن المحور يمتد لنحو 12 كيلو متر باستثمارات تصل إلى نحو 4.2 مليار جنيه، مشيراً إلى أن المشروع يعتبر أول محور عرضي يربط بين الطريق الدائري بالمنيب وحتى الطريق الدائري بالوراق على طول مسار ترعة الزمر.

تصريحات المحافظ جاءت خلال اللقاء الذي عقده بحضور اللواء محمد الكيلانى رئيس الجهاز التنفيذى لمشروعات تعمير القاهرة الكبرى والوفد المرافق له من الجهاز والمكتب الاستشارى المكلف بإعداد التصميمات الخاصة بالمحور.

وأشار «راشد»، إلى أن المحور يعد مشروع قومى هام سيحدث طفرة مرورية هائلة بالمحافظة وتيسير حركة المرور وتخفيف الضغط على الطريق الدائرى ومحور المريوطية وشارع البحر الأعظم وربطه بمحطات مترو الأنفاق ومحور روض الفرج وسيساهم في مواجهة التوسعات العمرانية بالمحافظة.

وشدد المحافظ، على رؤساء الأحياء الواقع بنطاقهم مسار المحور بإزالة كل أوجه الاشغالات والتعديات والمعوقات التي تعترض تنفيذ مسار المحور.

ومن جانبة قال اللواء محمد الكيلانى رئيس الجهاز التنفيذى لمشروعات تعمير القاهرة الكبرى، إن الجهاز سيقوم بتنفيذ المشروع على 3 قطاعات تتضمن تنفيذ طريق حر بعرض 22 متر 6 حارات بحيث يضم القطاع الأول من دائرى المنيب وحتى شارع فيصل والثانى من فيصل وحتى جامعة الدول العربية والثالث من جامعة الدول العربية وحتى دائرى الوراق على مسار ترعة الزمر.

وأكد «الكيلاني»، على ضرورة تعاون كافة الجهات المشاركة بالمشروع للأنتهاء منه وفق الجدول الزمنى المحدد له وبأفضل المعايير، لافتا إلى أن مدة اعداد التصميمات الخاص بالمشروع بمعرفة المكتب الاستشارى تستغرق 3 شهور.

واشاد بالتعاون المثمر بين جهاز تعمير القاهرة الكبرى ومحافظة الجيزة وتقديم كافة وسائل الدعم.

حضر اللقاء الدكتورة لمياء عبدالقادر نائب المحافظ، واللواء محمد رافت السكرتير العام، واللواء علاء بدران السكرتير العام المساعد، وجمال عبدالرشيد رئيس مدينة الجيزة، ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن المختصة.