شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار إزالة المباني المخالفة ورفع الإشغالات بالقاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت أحياء محافظة القاهرة، اليوم الاثنين، نشاطها المكثف في شن الحملات المكبرة بكافة شوارع وميادين العاصمة بالتنسيق مع شرطة المرافق تنفيذاً لتوجيهات اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بإعادة الانضباط للشارع وتفعيل القانون بكل حزم ضد المخالفين، مع التركيز على القضاء على بؤر الباعة الجائلين والأسواق العشوائية بكافة الأحياء ورفع جميع الإشغالات والأكشاك المخالفة من الشوارع، وإخلاء وتطهير الأرصفة للمارة، وكذلك مراجعة تراخيص المقاهي والمحلات وإغلاق المخالف منها ومراجعة مدي التزام المرخص منها بشروط الترخيص.

وفي المنطقة الشرقية قام حي النزهة بحملة مكبرة بقيادة اللواء خالد عقل، رئيس الحي، تم خلالها رفع الباعة الجائلين أمام حديقة بدر وشوارع أحمد مصطفى ومحمد كامل حسين ومصر للطيران، كما تم غلق وتشميع مخزن تحضير لمحل كشري هند بشارع النزهة لإدارته بدون ترخيص ولما يمثله من خطورة داهمة على العقار، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو إخلاءه من العقار، بالإضافة إلى مراجعة تراخيص المحلات والأنشطة المختلفة بشارعي أنقرة وفريد سميكة حيث تم إغلاق سوبر ماركت ومحل مأكولات لإدارتهما بدون ترخيص كما تم رفع كافة الاشغالات وإخلاء الأرصفة وتحرير محاضر للمخالفين، مع التنبيه على عدم تكرار تلك المخالفات أو تخطى المساحات المخصصة والمسموح بها.

وفي حي السلام أول أسفرت الحملات التي قام بها الحي بالتنسيق مع شرطة المرافق عن رفع عدد 35 حالة إزالة إدارية، وإعادة غلق 13 مخزن ومحل بتقسيم عمر بن الخطاب لإدارتهم بدون ترخيص وإتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال أصحابها، كما تم تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات بشارع طابا وميدان الاسكندرية.

كما شهد حي المطرية حملة مكبرة تم خلالها رفع جميع الاشغالات والباعة الجائلين حول محطتي مترو المطرية وعين شمس وأسفل كوبري المشاة، ورفع كفاءة النظافة بشوارع ترعة الجبل وغرب السكة وترعة التوفيقية، كما تم إزالة التعديات على أملاك الدولة بشارع الفحامات وفتح الشارع، بالإضافة إلى رفع 40 حالة إزالة إدارية.

وفي حي شرق مدينة نصر تم إزالة 2 دور مخالف بالعقار رقم 10 شارع محمد كامل الحاروني ورفع كشك مخالف خلف مسجد االسلام امتداد شارع حسن الشريف، ورفع الاشغالات والمخلفات أمام سنترال 4، كما تم رفع كفاءة دهان الاشجار بالجزيرة الوسطى بشارع صلاح سالم بحي مصر الجديدة وإزالة شقة مخالفة بسطح العقار رقم 8 شارع التبريزي، إلى جانب غلق وتشميع الكافيهات المخالفة بشارع النزهة.

إزالة المباني المخالفة ورفع الإشغالات بالعاصمة

إزالة المباني المخالفة ورفع الإشغالات بالعاصمة

إزالة المباني المخالفة ورفع الإشغالات بالعاصمة