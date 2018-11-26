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شكرا لقرائتكم خبر عن خبيرة الطفولة المبكرة بالمدراس اليابانية «جايكا» تزور جمصة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تفقدت خبيرة الطفولة المبكرة بالمدارس اليابانية «جايكا» «رييكو سييكيني» ،اليوم، مدرسه جمصة اليابانية، بحضور المهندسة سحر لطفي، رئيسة مدينه جمصة
كان في استقبالهما الدكتور محمد فوزي مدير المدرسه اليابانيه بجمصة وذلك لمتابعة سير مشروع المدراس اليابانية في عامه الأول .
وأكدت «رييكو سييكيني» أن مدرسه جمصة اليابانية من أفضل المدارس التي زارتها في الجمهورية من حيث النظام والإنشاءات .
كما أشادت بوجود مصلي بنين وبنات لأول مره في الإنشاءات .وحرصت على التقاط الصور التذكارية مع التلاميذ وهيئة المدرسة .
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