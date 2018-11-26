المفتي يدين العملية الإرهابية التي استهدفت مركزًا صوفيًّا وسط الصومال

شكرا لقرائتكم خبر عن المفتي يدين العملية الإرهابية التي استهدفت مركزًا صوفيًّا وسط الصومال والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أدان الدكتور شوقي علام – مفتي الجمهورية – العملية الإرهابية التي وقعت صباح اليوم الاثنين في مدينة جالجعيو بإقليم مدن وسط الصومال، حيث استهدف متطرفون مركزًا دينيًّا صوفيًّا بسيارة مفخخة يقودها انتحاري، مما أسفر عن مقتل أكثر من 15 شخصًا.
وأكد مفتي الجمهورية – في بيان له – أن جماعات التطرف والإرهاب تسعى دائمًا إلى التخريب وسفك دماء الأبرياء، لإثارة الفتن وزعزعة الأمن والاستقرار في البلدان.
وتوجه المفتي بخالص العزاء إلى الشعب الصومالي وأسر الضحايا، داعيًا الله تعالى أن يتغمدهم برحمته ويلهم أهلهم الصبر والسلوان.
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