شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يطلق اسم الشهيد «زكريا سليمان» على مدرسة بالبحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الإثنين، قراراً بإطلاق اسم الشهيد رقيب زكريا محمد شحاتة سليمان، أحد شهداء رجال الجيش والشرطة، على مدرسة بركة غطاس الابتدائية بمركز أبوحمص بمحافظة البحيرة، تخليداً لتضحيات شهداء الوطن.

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