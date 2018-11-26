شكرا لقرائتكم خبر عن «مدبولي» يصدر قرارًا بتخصيص قطعة أرض لـ«الإسكان الاجتماعي» ببورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً بتخصيص قطعة أرض بمساحة ( 525000م2) لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وذلك شرق كلية التربية الرياضية بمدينة بورفؤاد، بمحافظة بورسعيد، لإقامة إسكان اجتماعي واستثماري عليها.

كما أصدر رئيس الوزراء قراراً بتعديل نطاق الوحدة المحلية لمركز ناصر بمحافظة بني سويف ليصبح مدينة ناصر (عاصمة المركز)، والوحدات المحلية لقرى (أشمنت، بني عدي، دلاص، دنديل، الحمام، بهبشين).