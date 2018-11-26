شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر يستقبل «عدلي منصور»: «مصر ستظل تذكر دورك الوطني المٌشرّف» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الإثنين، المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية السابق، والرئيس السابق للمحكمة الدستورية العليا.

ورحَّب شيخ الأزهر برئيس الجمهورية السابق في رحاب الأزهر الشريف، مؤكدًا أن «مصر ستظل تذكر دوره الوطني المشرف في مرحلة دقيقة من تاريخ الوطن، سواء من خلال فترة رئاسته للجمهورية في الفترة الانتقالية، أو رئاسته للمحكمة الدستورية العليا، حيث كان مثالًا للعدالة والنزاهة والتفاني والإخلاص خلال هذه المرحلة الهامة التي مر بها وطننا العزيز».

من جانبه، أعرب المستشار عدلي منصور عن تقديره للدور الذي يضطلع به الأزهر في الحفاظ على وسطية الإسلام وعلى السلام والأمن المجتمعي في مصر والعالم الإسلامي، مضيفًا أن «منهج الأزهر الشريف التعددي، وعلماءه الذين نشأوا على قبول الاختلاف، يعد حائط الصد الأول في مواجهة الأفكار المتطرفة».

وأكد «منصور» أن «الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، أعاد للأزهر الشريف ريادته ومكانته العالمية، ويبذل جهودا كبيرة على المستوي العالمي من أجل تحقيق السلام في العالم»، مشيدًا بـ«الدور الوطني لشيخ الأزهر في التصدي للإرهاب وتفنيد دعاوى الجماعات المتطرفة».