شكرا لقرائتكم خبر عن السفير اليابانى بالقاهرة يحتفل بعيد ميلاد الإمبراطور أكيهيتو مساء اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف السفير اليابانى الجديد بالقاهرة، ماساكى نوكى حفل استقبال بمقر إقامته مساء اليوم بمناسبة عيد ميلاد الإمبراطور اليابانى أكيهيتو الـ85 بحضور عدد من المسئولين المصريين والسفراء والدبلوماسيين الأجانب بمصر.

ويعد عيد ميلاد الإمبراطور، أحد الأعياد الرسمية فى اليابان، ويحتفل به حالياً فى 23 ديسمبر من كل عام، حيث يصادف هذا اليوم ذكرى ميلاد الإمبراطور الحالى "أكيهيتو"، الذى ولد فى 23 دیسمبر 1933، واستلم مهام المنصب فى 1989.

ويجتمع آلاف الأشخاص كل عام فى هذا اليوم فى القصر الإمبراطورى بطوكيو للاحتفال بعيد ميلاد الإمبراطور.