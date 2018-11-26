شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. دار الإفتاء المصرية تجيب على سؤال: هل المنتحر كافر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ردت دار الإفتاء المصرية، على سؤال لأحد المواطنين ورد خلال بث مباشر عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

وأوضح فيه الدكتور مجدى عاشور المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، أن الإنسان ليس ملك نفسه وإنما هو ملك لله عز وجل وقبض الأرواح فى الصورة والحقيقة قضاء الله، والانتحار أمر خطير فيه اعتراض على أمر الله سبحانه وتعالى.

وأضاف عاشور، أن علماء الأمة أجمعوا على أن الانتحار أمر خطير وهو كبيرة من الكبائر، ويجب أن يدرك الإنسان أن وجوده فى الحياة نعمة وقيمة كبيرة وعليه ألا يهدرها.