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شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الجار الله لولى العهد السعودى: مصر قوة.. وسترى متغيرات اقتصادية بها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد الجار الله، الكاتب الصحفى، رئيس تحرير جريدة السياسة الكويتية، أن مصر قوة، مشيرا إلى أن مهمة للعبور السعودى لإفريقيا، وهى الدول التى ستكون أسواق المستقبل، للمنتجين المصرى والسعودى.
الجار الله
وقال الجار الله، تعليقا على زيارة الأمير، محمد بن سلمان، ولى العهد السعودى للقاهرة :"أمير محمد بن سلمان تزور مصر وسترى متغيرات اقتصادية مهمة من آخر مرة زرتها مصر فيها ثلاثة وعشرين مليون دارس وفيها ثلاثة عشر مليون دارسين لشهادات عليا مصر مهمة للعبور السعودى لأفريقيا السوداء الدول التى ستكون أسواق المستقبل للمنتج الصناعى المصرى والسعودى مصر قوة على كل مستوى".
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