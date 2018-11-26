شكرا لقرائتكم خبر عن حى العجوزة: تشميع 9 محالات تجارية بدون ترخيص بشارع جامعة الدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

شنت الأجهزة التنفيذية لحى العجوزة، اليوم، حملة لإزالة التعديات على أملاك الدولة، والإشغالات التى تعيق الطريق أمام السيارات والمشاه من "كافيهات ومطاعم" بشارع جامعة الدول العربية .





وقال المهندس أحمد الطحطاوى ، مدير الإدارة الهندسية بحى العجوزة، أنه تم مراجعة تراخيص المحال لمراجعة شروط التراخيص الخاصة بكل نشاط، حيث تبين مخالفة بعض المحال للاشتراطات البيئة وممارسة الأنشطة وإشغال للطريق، وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات الفورية بناء على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وتوجيهات اللواء محمد رأفت ، همام سكرتير عام المحافظة، وإشراف اللواء جمال عبد الرشيد رئيس مدينة الجيزة.