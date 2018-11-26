شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. النقض تكتب كلمة النهاية فى القصاص للشهيد هشام بركات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسدلت محكمة النقض الستار على قضية اغتيال النائب العام الشهيد هشام بركات، الذى اغتالته يد الغدر عندما كان متوجهاً لمكتبه لمباشرة عمله، حينما انفجرت سيارة بجوار مركبه، لتقتص النقض من قاتليه بإعدام 9 منهم. ويقدم "دوت مصر" خلال الفيديو التالى أبرز محطات قضية الشهيد هشام بركات النائب العام السابق. أحداث القضية 29 يونيو 2015 توفى النائب العام الراحل الشهيد هشام بركات بداية القضية 14 يونيو أول جلسة لمحاكمة المتهمين بينهم 51 محبوسا و16 هاربا عدد المتهمين 67 متهماً ما بين حضورى وغيابى تم إحالتهم للمحكمة فى القضية 314 مدة تدوال القضية استمرت التحقيقات لمدة 10 أشهر بعدها قررت إحالته للمحاكمة الجنائية شهود الأثبات وصل عددهم إلى 102 شاهد وتم سماع أقوالهم على مدار تداولها بالمحكمة تفاصيل أحداث القضية قضت المحكمة بالإعدام لـ28 متهما وحكماً بالمؤبد على 15 والسجن 15 عاما لـ8 متهمين والسجن 10 أعوام لـ15 متهمًا إلى جانب انقضاء الدعوى الجنائية لمتهم متوفى. إدراج على قوائم الإرهاب فى 27 مايو 2017 أصدرت الجريدة الرسمية قرار إدراج المتهمين على قوائم الإرهاب المحكوم عليهم بالإعدام إحالت محكمة الجنايات 28 متهماً للمفتى بينهم 14 هاربا ليتم إعدام 9 بعد نظرها أمام النقض

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