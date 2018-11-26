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حصاد الأخبار.. تعرف على أهم الأحداث خلال الساعات الماضية فى الخليج 365

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شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الأخبار.. تعرف على أهم الأحداث خلال الساعات الماضية فى الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خلال الساعات الماضية، جرت أحداث وتداولت أخبار كثيرة، لذا نقدم عبر السطور التالية، أهم الأخبار والتقارير المفصلة بما جرى فى وزارات وهيئات مصر منذ ساعات الصباح الأولى، حتى اللحظة فى كبسولة مركزة؛ لتتمكن من ملاحقة الضخ الإخبارى الكثيف والسريع.

 

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الدكتور هشام عرفات وزير النقل

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كلب 

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دار الافتاء

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الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم 

 

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اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة 

 

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حالة الطقس

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الدكتور محمد عبد العاطى وزير الرى 

 

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الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية 

 

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الدكتور على المصيلحى وزير التموين 

 

 

حملة مكبرة لازالة الاشغالات بشارع جامعة الدول العربية
حملة مكبرة لازالة الاشغالات بشارع جامعة الدول العربية

 

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الحبيب على الجفرى 

شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الأخبار.. تعرف على أهم الأحداث خلال الساعات الماضية فى الخليج 365 على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .

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