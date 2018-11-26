شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تضمن الحصول على غذاء آمن وصحى × 16 معلومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم المعهد القومى للتغذية بوزارة الصحة والسكان مجموعة من النصائح لضمان الحصول على غذاء آمن وصحى لجميع أفراد الأسرة.

الخليج 365 يقدم هذة النصائح فى السطور التالية لضمان تناول غذاء صحى وآمن: الخليج 365 يقدم هذة النصائح فى السطور التالية لضمان تناول غذاء صحى وآمن: 1- تأكد من نظافة يدك قبل وبعد إعداد الأطعمة وقبل تناولها. 2- تأكد من نظافة المكان والأدوات والأطباق قبل استخدامها وحفظها فى مكان نظيف . 3- اغسل الخضروات والفاكهة بالماء الجارى وانقعها فى خل قبل التناول والطهى. 4- احفظ الغذاء فى أوانى مغطاة ومبردا. 5- إذا كان الطعام محفوظ فى الثلاجة فسخنة حتى الغليان قبل تناوله. 6- لا تستخدم سكينا سبق استخدامها فى تقطيع أغذية طازجة فى تجهيز أغذية معدة للتناول إلا بعد غسلها . 7- اذا أصبت ببرد أو اسهال ابتعد عن مكان تجهيز الطعام . 8- استعمل الماء النقى فى إعداد الطعام والشرب . 9- اشترى الأغذية من مصدر موثوق وابتعد عن الأغذية المكشوفة . 10- اشترى الألبان المبسترة والمعقمة. 11- احرص على الإطلاع على الملصقات على الأغذية لتعرف محتواه. 12- تأكد من فترة الصلاحية للأغذية المعبأة والمغلفة. 13- لا تسرف فى تناول الأغذية المضاف إليها مواد حافظة . 14- اتجه إلى استهلاك كل ما هو طبيعى ولا يحتوى على إضافات . 15- تجنب استخدام الزيت المقدوح عند تغير لونه . 16- قم بغلى الماء قبل شربة أو إضافته للطعام .

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