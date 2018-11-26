شكرا لقرائتكم خبر عن حملة السفارة البريطانية بالقاهرة "بدل البلاستيك" تكتسب دعما واسعا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قبل المشاهير المصريون والعالميون تحدى "بدل البلاستيك" الذى أطلقته السفارة البريطانية فى القاهرة، واعدين بتقليل استخدامهم للبلاستيك لمدة أسبوع، بحسب بيان من السفارة البريطانية اليوم.

وأوضح البيان أن حملة "بدل البلاستيك " – والتى تستمر أسبوعا – هى أحدث مبادرة تابعة لمبادرة السفارة "مصر الملهمة ". وتدعم الحملة الجهود الدولية لزيادة الوعى بتلوث البلاستيك فى جميع أنحاء العالم، وإشراك الأفراد والمنظمات المعنية فى القيام بواجبهم لخفض النفايات.

ودعم الحملة عدد من المشاهير المصريين فى مجالات مختلفة، كما اكتسبت الحملة دعم من روبى كين، لاعب كرة القدم السابق، وعارضة الأزياء إليسا صدناوى، والمقدمة التلفزيونية دانا حمدان.

يذكر أن السفارة البريطانية أطلقت حملة " بدل البلاستيك " يوم الخميس 22 نوفمبر وشجعت مستخدمى وسائل التواصل الاجتماعى بنشر صورة لهم على تويتر أو فيسبوك أو انستجرام تظهر كيف يخططون لتقليل استخدامهم البلاستيكى.

وقالت المتحدثة باسم السفارة البريطانية فى القاهرة "إنه أمر رائع أن نرى الكثير من الناس من مختلف المجالات ينضمون إلى هذه الحملة ويشجعون على لعب دورهم فى خفض التلوث البلاستيكى. إن حل هذه المشكلة العالمية ليس تغييرا يمكن أن يحدث بين عشية وضحاها، ولكن التغييرات الصغيرة من جانبنا جميعا سوف تؤدى إلى تأثير كبير".