مصر | اليوم.. بدء نظر استئناف المطربة بوسي على حكم حبسها 9 سنوات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. بدء نظر استئناف المطربة بوسي على حكم حبسها 9 سنوات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
بدأت محكمة جنح مستأنف النزهة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الاثنين، نظر الاستئناف المقدم من المطربة بوسي، بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد لصالح طليقها، للنطق بالحكم.
وكانت محكمة جنح النزهة، قضت بحبس المطربة بوسي 9 سنوات، في اتهامها بإصدار شيكات، دون رصيد، في 11 قضية مرفوعة ضدها من طليقها.
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