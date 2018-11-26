مصر | إصابة شخصين في تصادم سيارة ملاكي ونصف نقل أعلى الدائري بالسلام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابة شخصين في تصادم سيارة ملاكي ونصف نقل أعلى الدائري بالسلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توقفت حركة السير أعلى الطريق الدائري بمدينة السلام، إثر تصادم سيارة ملاكي بأخرى نصف نقل، ونتج عن الحادث إصابة شخصين، كما تسبب الحادث في حدوث شلل مروري في الاتجاه نحو المرج ومؤسسة الزكاة، وانتشر رجال المرور بمحيط الحادث لرفع حطام التصادم وتنظيم الحركة المرورية.

وكانت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، قد تلقت بلاغا من غرفة النجدة، بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بأخرى نصف نقل أعلى دائري السلام، وإصابة شخصين، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى مكان الحادث لإعادة ضبط الحركة المرورية والدفع بالأوناش لإزالة الحطام، كما تم نقل المصابين إلى المستشفى.