مصر | الأربعاء.. أولى جلسات محاكمة المتهم بمحاولة اقتحام كنيسة عين شمس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأربعاء.. أولى جلسات محاكمة المتهم بمحاولة اقتحام كنيسة عين شمس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال المتهم، إنه شاهد المهدى المنتظر داخل إلى الكنيسة، فحاول الدخول وراءه للبحث عنه، مؤكدا أنه نفذ ذلك من نفسه ولم يتلق تعليمات من أى جهات أو منظمات، وكشفت التحقيقات أن المتهم لا ينتمى إلى فصيل إرهابى.
وتلقت مباحث قسم شرطة عين شمس بلاغا من الأهالي بمحاولة أحد الأشخاص ويدعى "إسلام. ف" اقتحام كنيسة، وفي يده سيخ حديد، وأصاب شخصين، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وتم اقتياد المتهم إلى القسم، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإحالته إلى النيابة التي تولت التحقيق.
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