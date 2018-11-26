مصر | 5 مصابين وضبط 7 أشخاص بحوزتهم أسلحة حصيلة "مذبحة الرزقة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 5 مصابين وضبط 7 أشخاص بحوزتهم أسلحة حصيلة "مذبحة الرزقة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحولت قرية الرزقة في قنا إلى حرب شوارع بين عائلتين بسبب تجدد الخلافات بينهم مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص وعلى الفور داهمت قوات قطاع الأمن العام القرية ومنعت تجدد الاشتباكات وتم ضبط 7 من أفراد العائلتين وبحوزتهم 8 قطع أسلحة نارية.

وتلقت أجهزة الأمن بلاغا بنشوب مشاجرة بقرية الرزقة - دائرة مركز شرطة أبو تشت - بين بعض أفراد عائلتين لخلافات الجيرة، والتي قام خلالها أفراد إحدى العائلتين بإطلاق أعيرة نارية تجاه أفراد العائلة الآخرى مما أدى إلى ( إصابة ثلاثة عمال سن 20، 25، 30 ) بأعيرة نارية متفرقة ونقلهم للمستشفى.

وكما أصيب ( مزارع، ربة منزل " تصادف مرورهما بمكان الواقعة " ) برش خرطوش، وضبط ( عامل وفني من أطراف إحدى العائلتين ).

وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قوات الأمن المركزي تم استهداف أفراد العائلتين والقرية بحملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها عن ضبط ( 7 من أفراد العائلتين القائمين بإطلاق الأعيرة النارية خلال المشاجرة).

وعثر بحوزتهم 8 قطع سلاح ناري، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للأسلحة بقصد الدفاع، وأنها المستخدمة في إطلاق الأعيرة النارية خلال المشاجرة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.