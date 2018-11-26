مصر | مدير المرور يوجه بشن حملات على الطرق السريعة (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدير المرور يوجه بشن حملات على الطرق السريعة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت الإدارة العامة للمرور، حملات مرورية على الطرق السريعة بالتنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية لتكثيف حملات الرادار للالتزام بالسرعات المقررة قانونا وحملات الكشف عن متعاطي المواد المخدرة أثناء القيادة وحملات الكشف عن الإطارات وحملات إزالة الإشغالات.

وأمر اللواء عصام شادي مدير الإدارة العامة للمرور بشن الحملات المرورية على الطرق السريعة وضبط التوك توك وعدم خروجهم إلا بعد التراخيص، وتكثيف التواجد المروري الفعّال والدفع بسيارات الإغاثة المرورية علي الطرق لمواجهة اَي أعطال والدفع بالأقوال الأمنية والدراجات البخارية في إطار الخطة الموضوعة.

وجاء ذلك في إطار توجيهات وزير الداخلية بتكثيف الحملات المرورية وتسيير الحركة المرورية وتنفيذ قانون المرور تحت إشراف اللواء علاء الدجوي مساعد الوزير للشرطة المتخصصة.