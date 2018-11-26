مصر | ليلة سقوط البروفسير .. ترك العمل بالفضائيات ليسرق 38 شركة ومسكن بالإسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليلة سقوط البروفسير .. ترك العمل بالفضائيات ليسرق 38 شركة ومسكن بالإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

زاول مهنة مقدم برامج على إحدى القنوات الفضائية، لكن طموحاته كانت أكبر، في ممارسة هويته المفضلة بسرقة المساكن والشركات.

وابتكر أسلوب خاص في تنفيذ جرائم دون ترك آثار خلفه حتى وصلت جرائمه لـ38 واقعة، شهرته و"البروفسير" وصلت إلى أعتاب ضباط قطاع الأمن العام، وأمر اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية بتشكيل فريق بحث مكبر نجح في تتبعه وضبطه قبل تنفيذ جريمة جديدة.

وأرشد عن بعض المسروقات ( مبلغ 30 ألف جنيه، 10 أجهزة كمبيوتر محمول "لاب توب"، شاشة عرض، أنسيال ذهب، ساعة يد، وخزينة حديدية ) وقرر انفاقه باقي متحصلات جرائمه على متطلباته الشخصية.

وكانت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة العطارين اكدت قيام "مصطفى م. أ"، مقيم بمنطقة البيطاش بدائرة قسم شرطة الدخيلة، وله محل إقامة بمنطقة حلمية الزيتون (بالقاهرة)، سبق عمله كمقدم برامج بإحدى القنوات الفضائية؛ بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في ارتكاب حوادث سرقة المساكن والشركات بأسلوب المفتاح المصطنع.

وعقب تقنين الإجراءات بالاشتراك مع قطاع الأمن العام تم ضبطه وبحوزته (طبنجة- مجموعة من المفاتيح مختلفة الأحجام).

وبمواجهته اعترف بارتكاب 38 حادثا، وحيازته للسلاح بقصد الدفاع والمفاتيح لاستخدامها فى نشاطه الإجرامي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.