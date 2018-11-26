مصر | تجديد حبس 3 سودانيين بتهمة ترويج عملات مزورة بمدينة نصر

وكشفت تحقيقات النيابة، عن أنه عقب ورود بلاغ من "صلاح س" 39 سنة، يفيد بأنه منذ حوالي أسبوعين وحال سيره بالسيارة قيادته رقم "ع ف ر 974" ماركة هيونداي فيرنا، أمام مول سيتي ستارز استقل ثلاثة أشخاص "من ذوى البشرة السمراء" لتوصيلهم، وطلب منه أحدهم استبدال مبلغ 50 دولارا أمريكيا للعملة المصرية فسلمه 500 جنيه نظير العملات الأجنبية، وعقب انصرافهم اكتشف أن المبلغ المالي المُسلم إليه "مقلد"، وبتاريخ اليوم تصادف مشاهدته للمشكو في حقهم حال تواجدهم أمام أحد الفنادق.تم بإرشاد المبلغ ضبط المتهمين وتبين أنهم سودانيو الجنسية وهم"نعمان.م" 22 سنة عامل، و"سافيوس.ا" 23 عامل، و"منتصر.خ"، وعثر بحوزة المتهم الأول على عملة ورقية فئة 100 دولار أمريكي"مقلدة".

وبمواجهتهم بما جاء بأقوال المبلغ وما أسفر عنه الضبط اعترفوا بارتكاب الواقعة، على النحو المُشار إليه.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.