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أخبار مصر | عاجل.. مشادة بين رئيس البرلمان ونائب بالجلسة بسبب "وبناء عليه"

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مشادة بين رئيس البرلمان ونائب بالجلسة بسبب "وبناء عليه" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشبت مشادة كلامية بين الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، والنائب أحمد فرغلي، عضو مجلس النواب عن محافظة بورسعيد، خلال الجلسة العامة، المُنعقدة اليوم الإثنين، حين طالب الأخير في بيان عاجل ألقاه بالتحقيق فيما قامت به محافظة بورسعيد، من تخصيص 90 فدانًا على عرض البحر لأحد الشركات العقارية على الشاطئ، بهدف التخصيص السياحة، بسعر 1350 جنيها للمتر، وإذ بتلك الشركة تحول المشروع لمشروع سكني بـ18 ألف جنيه للمتر.

وأضاف في كلمته أمام البرلمان "في المقابل، شباب بورسعيد مقدم مشروع إسكان اجتماعي، وهناك عوائق تمنعهم من تنفيذ مشروعهم".

وعقب الدكتور "عبد العال" بقوله: "وبناء عليه"، فرد النائب،: "الموضوع مش محتاج وبناء عليه"، ما أثار غضب رئيس البرلمان، وأوقف كلمته، موجها له الحديث: "لا بد أن تتحدث مع رئيس المجلس بشكل لائق".

ووافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من النائب حمدى السيسى و(59) نائبًا آخرين، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 57 لسنة 1987 فى شأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر.

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