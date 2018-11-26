أخبار مصر | عاجل.. مشادة بين رئيس البرلمان ونائب بالجلسة بسبب "وبناء عليه"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مشادة بين رئيس البرلمان ونائب بالجلسة بسبب "وبناء عليه" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضاف في كلمته أمام البرلمان "في المقابل، شباب بورسعيد مقدم مشروع إسكان اجتماعي، وهناك عوائق تمنعهم من تنفيذ مشروعهم".
ووافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من النائب حمدى السيسى و(59) نائبًا آخرين، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 57 لسنة 1987 فى شأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر.
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