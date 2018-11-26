أخبار مصر | عاجل.. مشادة بين رئيس البرلمان ونائب بالجلسة بسبب "وبناء عليه"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مشادة بين رئيس البرلمان ونائب بالجلسة بسبب "وبناء عليه" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشبت مشادة كلامية بين الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، والنائب أحمد فرغلي، عضو مجلس النواب عن محافظة بورسعيد، خلال الجلسة العامة، المُنعقدة اليوم الإثنين، حين طالب الأخير في بيان عاجل ألقاه بالتحقيق فيما قامت به محافظة بورسعيد، من تخصيص 90 فدانًا على عرض البحر لأحد الشركات العقارية على الشاطئ، بهدف التخصيص السياحة، بسعر 1350 جنيها للمتر، وإذ بتلك الشركة تحول المشروع لمشروع سكني بـ18 ألف جنيه للمتر.

وأضاف في كلمته أمام البرلمان "في المقابل، شباب بورسعيد مقدم مشروع إسكان اجتماعي، وهناك عوائق تمنعهم من تنفيذ مشروعهم".