أخبار مصر | مقترح برفع مرتبات رجال الشرطة: ماذا لو لم يعملوا بعد المعاش؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقترح برفع مرتبات رجال الشرطة: ماذا لو لم يعملوا بعد المعاش؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأوضح في الاقتراح الذي تقدم به، أنه لا شك في أن رجال الشرطة البواسل يتعرضون يوميًا لمخاطر جسيمة في مقاومة الخارجين على القانون، والجماعات المتطرفة السوداء، والقبض عليهم، وعزلهم عن المجتمع السلمي المتعايش بالحب والإخاء، بعيدا عن كل أشكال الجريمة، وهذا المقترح يعد خطة في رد جزء من الجميل لهم، مُشيرًا إلى أن قانون الشرطة رقم 109 لسنة 1971 عندما ذكر في مادته الأولى أن الشرطة هيئة مدنية وليست عسكرية؛ ظلم ضباط وأفراد الشرطة في تعاملهم مع المرتبات والمعاشات معاملة المدنيين، وهذا الأمر لم يوفر لهم الحياة الكريمة رغم أنهم مختلفين شكلًا وموضوعًا عن الموظف المدني، فساعات عملهم أكثر، وحياتهم مليئة بالمخاطر اليومية، موضحا: "التزاماتهم الحياتية تجعلنا نهتم بهم، ونضعهم في مرتبة تتناسب مع كل ما يتحملونه وأهلهم من أعباء نفسية وعصبية".
وأضاف أن معاش العقيد حتى اللواء لا يتعدى 2500 جنيه، بعد كل ما قدموه للوطن طوال عمرهم، قائلا: ماذا لو لم يعمل رجل الشرطة عملًا آخر بعد المعاش؟.
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