أخبار مصر | "اتصالات النواب" تناقش طلبات إحاطة بشأن ضعف الإنترنت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "اتصالات النواب" تناقش طلبات إحاطة بشأن ضعف الإنترنت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ناقشت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، خلال اجتماعها اليوم الإثنين، طلب الإحاطة المقدم من النائب إيهاب منصور، بشأن انقطاع وبطء الإنترنت بشكل كبير على مستوى محافظات الجمهورية بصفة عامة وحي العمرانية بمحافظة الجيزة بصفة خاصة.

وقال عنتر قنديل، نائب رئيس الشركة المصرية للاتصالات، إن نحو 78% من المواطنين مشتركين على سرعات تبدأ من 2 ميجا فيما أقل، وهي سرعات قليلة جدًا، وهناك بطء بالسرعة في حين أن هناك سرعات جديدة حاليًا تتراوح ما بين 5 إلى 7 ميجا، موجهًا رسالة للمشتركين قائلا: "طالما أنت مشترك على سرعه 2 ميجا سواء كانت في مصر أو أمريكا ستكون السرعة لديك بطيئة"، ودعا قنديل، المواطنين للاشتراك في الباقات الأعلى من 2 ميجا بما يحقق لهم السرعة المطلوبة، خاصة مع ظهور تحديثات بمواقع التواصل الاجتماعي مثل "الفيديوهات" المنتشرة عليها التي تستهلك الباقة، قائلًا: "أصبحت الفيديوهات على فيس بوك حاليًا تعمل وحدها، وتصفحها يحتاج إلى سرعات أعلى".

ولفت إلى أنه بحلول 2019 سيتم الانتهاء من إحلال وتجديد شبكات الإنترنت بمنطقة العمرانية بمحافظة الجيزة، لتعمل بـ"نظام الفايبر"، الذي يتميز بالسرعات الأفضل، والقضاء على سرقة كابلات النحاس.