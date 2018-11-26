كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "اتصالات النواب" تناقش طلبات إحاطة بشأن ضعف الإنترنت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال عنتر قنديل، نائب رئيس الشركة المصرية للاتصالات، إن نحو 78% من المواطنين مشتركين على سرعات تبدأ من 2 ميجا فيما أقل، وهي سرعات قليلة جدًا، وهناك بطء بالسرعة في حين أن هناك سرعات جديدة حاليًا تتراوح ما بين 5 إلى 7 ميجا، موجهًا رسالة للمشتركين قائلا: "طالما أنت مشترك على سرعه 2 ميجا سواء كانت في مصر أو أمريكا ستكون السرعة لديك بطيئة"، ودعا قنديل، المواطنين للاشتراك في الباقات الأعلى من 2 ميجا بما يحقق لهم السرعة المطلوبة، خاصة مع ظهور تحديثات بمواقع التواصل الاجتماعي مثل "الفيديوهات" المنتشرة عليها التي تستهلك الباقة، قائلًا: "أصبحت الفيديوهات على فيس بوك حاليًا تعمل وحدها، وتصفحها يحتاج إلى سرعات أعلى".
ولفت إلى أنه بحلول 2019 سيتم الانتهاء من إحلال وتجديد شبكات الإنترنت بمنطقة العمرانية بمحافظة الجيزة، لتعمل بـ"نظام الفايبر"، الذي يتميز بالسرعات الأفضل، والقضاء على سرقة كابلات النحاس.
شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر | "اتصالات النواب" تناقش طلبات إحاطة بشأن ضعف الإنترنت على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .