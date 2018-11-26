أخبار مصر | تفاصيل اجتماع لجنة "الصحة" لمناقشة طلبات إحاطة مقدمة من النواب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل اجتماع لجنة "الصحة" لمناقشة طلبات إحاطة مقدمة من النواب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ناقشت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد العماري، في اجتماعها اليوم الإثنين، عددا من طلبات الإحاطة، التي كشفت عن وجود قصور شديد في تدني مستوى الخدمات الصحية في بعض محافظات الصعيد وذلك بحضور الدكتور محمد جاد رئيس هيئة الإسعاف المصرية والدكتور على محروس رئيس قطاع الطب العلاجي وسحر حلمي رئيس قطاع التدريب والبحوث بالوزارة وسهير عبدالحميد رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي.

وقدم النائب شريف نادي، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة بشأن عدم استقبال مستشفى ملوى العام بمحافظة المنيا لحالات الحوادث بسبب نقص الأجهزة وعدم الانتهاء من تطوير مستشفى ملوى العام، بالرغم من أنها أدرجت ضمن خطة التطوير الإحلال والتجديد منذ ثلاث سنوات وحتى الآن لم يتم الانتهاء منها، والنقص المفزع في عدد الأطباء من جميع التخصصات في مستشفى ملوي العام بمحافظة المنيا كذلك نقص المستلزمات الأساسية من كانيولا وسرنجات وأكسجين والأدوية الحيوية كالانسولين أمصال العقرب وغيرها من المستلزمات الأساسية لتقديم الخدمة الطبية ترتقي إلى المستوى المطلوب بحياة المصريين.

كما ناقشت اللجنة تأخر تجهيز مستشفى ملوي وعدم تجهيزها لاستقبال المرضى بالرغم من مضي قرابة أكثر ثلاث أعوام بالرغم بـ من تعاقب محافظ تلو الآخر ولا يزال المستشفى في طور التطوير بسبب المواعيد غير المنضبطة لتسليم المبنى الأمر الذي أدى زيادة عدد الوفيات، ووسائل عضو مجلس النواب عن الموعد الحقيقي للتسليم الكلي.

كما ناقشت صحة النواب طلب الاحاطة المقدم من النائب إيهاب عبد العظيم بشأن الموافقة على زيادة أعداد المرضى التي يتم الكشف الطبي عليها بالقومسيون الطبي لمركز مغاغة بمحافظة المنيا والخاصة بالحصول على معاش تكافل وكرامة.

وطالب النائب إيهاب عبد العظيم، بسرعة فتح لجنة ثالثة للقومسيون الطبي بمحافظة المنيا على أن يكون مقرها مركز مغاغة أو بنى مزار لسد العجز الشديد وانتظار المرضى خاصة الحالات الحرجة منها، وطالب أيضا بسد النقص الشديد في الادوية وسوء توزيع الاطباء داخل محافظة المنيا بصفة عامة بمركزي مغاغة والعدوة بصفة خاصة.

وطالب الدكتور محمد العمادي رئيس اللجنة بأن تتم الزيارة التي دعت إليها رئيسة التأمين الصحي برفقة أعضاء لجنة الصحة وذلك لمتابعة حل الأزمات التي يتعرض له مستشفى مغاغة والتأكيد من تسهيل كافة الطرق لتمكين المرضى من سرعة الحصول على خدمة صحية في محافظة المنيا.

وناقشت اللجنة طلب إحاطة آخر مقدم من النائب رياض عبدالستار، بشأن مماطلة وزارة الصحة وعدم تحديد موعد عاجل بحضور وزيرة الصحة والسكان لافتتاح مستشفى التكامل بقلندول، وكذا سرعة تطوير مستشفى الأشمونين بمركز ملوى وتخصيصها كـ مستشفى للتأمين الصحي لخدمة جنوب محافظة المنيا إضافة إلى طلب آخر من النائب سيد أبو بريدعة، بشأن تحويل مستشفى صفط الخمار بمركز المنيا إلى مستشفى مركزي.

وفي نهاية الاجتماع أوصى العماري بإعادة بحث تحويل مستشفى الصفط إلى مستشفى مركزي وذلك بعد بحث إمكانيات المستشفى والتنسيق مع النائب مقدم طلب الإحاطة وموافاة اللجنة بنتائج التوصية.