أخبار مصر | "عربية البرلمان": دور مصر في ليبيا محوري ومرغوب فيه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "عربية البرلمان": دور مصر في ليبيا محوري ومرغوب فيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأشارت اللجنة فى بيان لها اليوم الاثنين، إلى أن دور مصر فى ليبيا هام ومحوري ومرغوب فيه من مختلف الأطراف، مؤكدًا أن الأمن القومى المصري يبدأ من ليبيا، وشددت اللجنة على أهمية إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ووضع دستور منضبط.
كما أكدت لجنة الشئون العربية على ضرورة التزام الأطراف الليبية بوقف إطلاق النار ووضع وتنفيذ الترتيبات الأمنية التى تهدف إلى تثبيت الأمن والاستقرار فى المدينة.
وكانت اللجنة قد عقدت اجتماع اليوم السفير محمد أبو بكر مساعد وزير الخارجية لشئون ليبيا، وذلك لمناقشة الدور المصرى فى الأزمة.
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