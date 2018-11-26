أخبار مصر | "برلماني" يطالب بتأجيل نظام التعليم الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "برلماني" يطالب بتأجيل نظام التعليم الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم النائب عبد الرحمن برعي عضو لجنة التعليم في مجلس النواب، ببيان عاجل للحكومة خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم الإثنين؛ لتأخر تسليم "التابلت" لطلاب الصف الأول الثانوي حتى الآن. ودعا برعي، إلى أهمية تأجيل تطبيق نظام التعليم الجديد، نظرا لعدم جاهزية بعض المحافظات للتطبيق، وكذلك لعدم إلمام الطلاب به، قائلا: "الطلاب لا يعلمون كيفية استخدام التابلت"، موضحًا أن الثانوية العامة لها قانون خاص، وهذا يتطلب تعديل القانون بما يتماشى مع النظام الجديد، لذا لابد من تأجيل تطبيق هذا النظام.

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